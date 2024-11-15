日本最老皇室成員三笠宮妃百合子逝世　享壽101歲

日本宮內廳表示，上皇明仁的嬸嬸、德仁天皇的叔祖母——三笠宮妃百合子（三笠宮崇仁親王妃百合子）11月15日在東京都中央區聖路加國際醫院去世，享壽101歲。她是日本自明治時代以來最高齡的皇室人士。



百合子出生於1923年6月，是曾擔任貴族院議員的高木正得子爵與長期擔任昭和天皇侍從長的入江相政的姐姐邦子的二女兒。1941年，她從女子學習院本科畢業，同年10月，18歲的百合子與大正天皇的四兒子（昭和天皇的幼弟）三笠宮崇仁親王結婚，並育有5名子女。

圖為日本宮內廳網站上載的圖片，其中顯示三笠宮崇仁親王和妻子三笠宮妃百合子一同翻閱相簿。（日本宮內廳網站）

百合子在二戰後積極投身公務，從事婦幼保健與文化保育工作，自1948年起擔任「母子愛育會」總裁長達約60年，還曾擔任日本紅十字會名譽副總裁。在丈夫三笠宮崇仁親王旅居海外調查史迹時，百合子在當地負責幻燈片拍攝等工作。

不過，百合子的其中三個兒子都先於她去世；2002年，三兒子高圓宮憲仁親王在47歲之齡突然離世；2012年長子寬仁親王去世，2014年次子桂宮宜仁親王去世，二人都是在66歲時離世。其丈夫崇仁則在2016年，以高壽100歲先於她去世。

2023年1月2日，日本東京，日本皇室在皇宮舉行新年儀式，三笠宮妃百合子在中間與諸位皇室成員亮相。（Getty）

自今年3月起，她一直因輕度腦梗和吸入性肺炎，需要留院接受治療，直至近日傳出病情惡化。原在英國訪問的孫女彬子女王得悉消息後，已於上周六提前返國。