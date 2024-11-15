為Netflix節目重返擂台　退役傳奇拳王泰臣鬥網紅拳手引擔憂

已退休19年、現年58歲的拳王泰臣（Mike Tyson，又譯泰森）為節目即將重返擂台，引起了拳擊界的擔憂與廣泛譴責。



2024年11月24日在對決前的過磅程序中，泰臣（Mike Tyson）突出掌打了對手Jake Paul一巴（Reuters）

在上世紀80年代末的重量級拳擊界佔據統治性地位的泰臣，此番是為了一場由Netflix支持的官方批准比賽，將於德州的AT&T體育場與27歲的網紅兼職業拳擊手保羅（Jake Paul）進行對決。

Netflix將在香港時間星期六（11月16日）上午9時直播這場決鬥。

↓ Netflix節目《拳戰擂台：Jake Paul vs Mike Tyson》 ↓

根據美國媒體的報道，泰臣將從這場決鬥中獲得2000萬美元（約1.56億港元）的酬勞，而這場由八個兩分鐘回合組成的對決本該在今年5月進行，卻由於泰臣在一次從邁阿密飛往洛杉磯的航班中因胃潰瘍吐血而被延至本周。

年齡加上那次的吐血事件，讓不少人為即將重返擂台的泰臣擔心。著名英國評述員希恩說：「泰臣20年前已經退出拳壇，而他（當時）已被打得體無完膚，對吧？

「如果有人認為泰臣在這個年紀還應該站在擂台上，你要麼對這個男人毫無感情，要麼就是個白痴。這根本不該發生。」

另一名評述員瓦倫則說：「泰臣已經58歲了，他不應該再打了。稍微有腦的人都會覺得這很荒謬。」

↓ 《拳戰擂台：Jake Paul vs Mike Tyson》預告片 ↓

泰臣：批評者妒忌我

但泰臣卻不以為然，甚至覺得大家的批評是出於妒忌。

他在今年早些時候受訪時說：「那些人這麼說，是因為他們也希望能站在擂台上。」

本周，泰臣更在德州的一次公開訓練中宣稱，艱苦的訓練營讓他堅信「我比自己想象的更堅強」。

他還說：「當我同意參加這場對決並開始訓練時，我還在想『我在想什麼？』但我已經完成了這個過程。比賽就是派對。所有艱苦的工作都完成了。」

雖然泰臣的對手保羅的拳擊年資不長，但他的戰績是11戰10勝，對手包括不少綜合格鬥選手和其他專業拳擊手。

對於這場與泰臣的對決，保羅信心滿滿。他說：「我感覺很好，很敏鋭、很強大，也很有爆發力。我會讓邁克（泰臣）有個短暫的夜晚。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

