拳王泰臣年少有多氣盛？不爽動物園猩猩欺負同類　竟想跟牠打一場

要說到世界最知名的拳擊手，或許泰臣（Mike Tyson）會是閃過許多人腦海的第一個名字，而過往的泰臣給人的印象不外乎就是「脾氣極差」，甚至聘請的保鑣都是為了「保護路人不要被泰臣揍」引起熱議；而如今過往的一則「泰臣想跟猩猩單挑」的報道也再度成為話題之一，掀起熱烈討論。



Facebook群組「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前分享一則梗圖表示，在80年代的時候，當時年輕氣盛的拳王泰森因為看不慣「動物園猩猩欺負同類」，因此拿出一萬美元（約港幣7.8萬元）賄賂動物園的管理員並要求「打開柵欄」，只為了想要直接闖進園區「教訓霸凌同類的猩猩」。對此不少網民笑稱「還以為只有刃牙（知名動漫）才會出現的劇情」。

相關圖輯：泰臣當年的強悍，相信就連不懂拳擊運動的人也曾有所聽聞！

+ 3

而回顧泰臣過去接受《每日郵報（Daily Mail）》的採訪中可以發現「真有此事」，泰臣在採訪中主動提及，那是泰臣剛成為「最年輕重量級冠軍」的1986年，自己與前妻前妻吉文斯 （Robin Givens）同由紐約某動物園的往事；當時由於看不斷欺負同類的猩猩，因此氣憤的泰臣馬上就掏出一萬美元，向管理員表示自己要去「修理」那隻猩猩，不過遭到管理員拒絕。

當時消息傳出後引起一片譁然，前賓夕法尼亞州立大學進化生物學家沃克（Alan Walker）也曾指出，猩猩的肌肉密度、纖維與人類差異極大，因此光是未經訓練的承年猩猩，就擁有比人類高出6至15倍之多的力量；對此大批網民也在梗圖留言，笑稱：

．「管理員救了泰臣」

．「真的開門他應該會提早退休」

．「猩猩：說好的不咬耳朵的」

．「泰臣會被活活打死，然後會變成今天的一則冷知識」



相關文章：傳奇拳王泰臣搭飛機打人 後座乘客額頭受傷 發言人解釋衝動原因

+ 3

延伸閱讀：

有片／真的是本人 祖克柏首現巴西柔術比賽奪金牌

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】