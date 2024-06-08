Netflix《馴鹿寶貝》跟蹤狂「本尊」稱被影集醜化　怒告索償13億

全球熱播的Netflix驚悚影集《馴鹿寶貝》（Baby Raindeer），劇情改編自英國演員、同時也是本劇男主角的理查蓋德（Richard Gadd）被跟蹤狂瘋狂騷擾的親身經歷。一名自稱是劇中跟蹤狂角色Martha原型的女子6月6日向Netflix提出訴訟，指控Netflix損害她的聲譽、人格和人生，索償1.7億美元（約13.3億港元）。



聲稱是劇中跟蹤狂原型的女子哈維（Fiona Harvey）6月6日向美國加州中區地方法院提出訴訟，指控Netflix誹謗、蓄意造成情緒困擾、疏忽、重大過失及侵犯她的肖像權。

Netflix影集馴鹿寶貝劇照（IMDb網站）

Netflix《馴鹿寶貝》劇照

《馴鹿寶貝》劇情取材自35歲男主角兼編劇蓋德親身經歷的真實事件，掀起觀眾熱烈討論。

哈維曾公開承認自己就是故事創作者的靈感來源，但否認自己是跟蹤狂，聲稱劇中提到寄過超過4萬封電子郵件和數百條語音訊息給蓋德純屬虛構，但承認有過傳過幾封電子郵件，但純屬開玩笑而已。

Netflix《馴鹿寶貝》劇照

哈維向Netflix提出的訴訟指，「被告（Netflix）向全球超過5000萬人講述有關哈維的謊言，包括哈維是一名2次被定罪的跟蹤者並被判處5年徒刑，以及哈維性侵了蓋德。被告說謊，而且從未停止過，因這是一個比真相更好的故事，而更好的故事可以賺錢。」

訴訟指，Netflix沒對蓋德所講的「真實故事」進行求證，稱這是對事實的嚴重扭曲。由於Netflix的謊言、褻瀆和完全魯莽的不當行為，哈維的人生被毀了，稱Netflix和蓋德損害她的聲譽、人格和人生。