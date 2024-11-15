馬來西亞貨櫃車路中突翻側壓扁私家車　華裔女司機當場慘死｜有片

馬來西亞檳城11月13日發生車禍，一名21歲華裔女子在駕車期間，遭旁邊車道駛過的貨櫃車翻側壓到，不幸當場身亡。51歲貨櫃車司機被拘，現正面臨調查。



綜合外媒報導，受害人李紫柔當日駕車上班，在等候交通燈時遭遇不幸，另一輛車的一名25歲男子亦告重傷，緊急送醫治療。受害者母親透露，女兒臨死前曾致電，僅留下遺言「媽媽，好痛啊」之後，再無回應。

馬來西亞檳城11月13日發生車禍，圖為車禍現場，一個貨櫃擊中一輛私家車，車內司機當場死亡。（截圖自@HezeriSamsuri）

從網上流傳的影片可見，車禍現場是一個三岔路口，一輛貨櫃車疾衝轉彎時失控，整架翻側，而車上貨櫃壓在旁邊車道兩架正在等候開車的私家車上，女死者的座駕是後面的一架，車頭與司機位被壓至淪為嚴重變形。

救援人員趕抵現場，但因貨櫃太大太重，只好召來兩部吊車，先將貨櫃移開，然後再用電鋸把壓至扭成一團的車頭切開。

警方表示，大貨櫃翻側時衝力極大，兩架車被壓中後一直被推後，撞到另外三部車才停下來，故事件中共有五車遭殃。

有業內人士指出，涉事貨車上有數個鎖定裝置，而若司機忘記上鎖，貨櫃箱就會因為不穩而傾覆，故司機開車時應做好檢查，以免發生意外。涉事貨車司機現被控危險駕駛致人死亡，最高可判囚10年。