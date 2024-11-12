Tesla遇車禍爆炸起火　車內4人活活燒死　致命原因：車門打不開

加拿大一輛Tesla（特斯拉）失控自撞護欄，瞬間爆炸起火，導致4人當場死亡、僅有1人倖存。根據最新調查結果，在事故發生之後，死者根本沒辦法逃生，因為電動門故障、打不開。



加拿大一輛特斯拉自撞起火，4人受困活活燒死。（X截圖）

10月24日午夜，這輛Tesla Model Y高速行駛在安大略省湖岸大道（Lake Shore Boulevard），先後撞上護欄與水泥柱之後，起火爆炸。

目擊者哈珀（Rick Harper）英勇打破車窗，救出唯一倖存的20多歲女性。他接受《多倫多星報》採訪時回憶，「我想這名年輕女士可能試圖從裏面開門，因為她竭盡所能地想要出來。我不知道是電池的問題還是甚麼，但她出不來。」不過，由於現場煙霧太濃，他沒意識到車內還有其他人受困。

《每日郵報》報道，Tesla自詡擁有「安全第一的設計」，並且是「世上最安全」的汽車。駕駛與乘客透過按鈕，而非傳統把手開門，但如果在車禍之後電力中斷，門可能就會卡住而打不開。

根據Tesla官網資訊，如果要在電力中斷的情況下開門，可以「往上拉」車窗開關前方的「手動車門解鎖裝置」，但這項功能被專家批評「未獲廣泛宣傳」，安全監管機構也強調，在事故發生後，當事人可能陷入恐慌或茫然狀態，難以找到這個裝置。

據悉，安大略省調查人員，仍在確認導致車禍的確切肇因。

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