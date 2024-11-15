瑞典政壇奇聞：平等大臣患特殊恐慌症　面對香蕉竟如此害怕

瑞典平等事務大臣Paulina Brandberg有「恐蕉症」（Bananaphobia），每次出席公開活動時，她的幕僚都要提前抵達會場，確保場地沒有一隻香蕉。



《快報》13日報道，根據政府內部郵件，Brandberg今年2月獲邀出席一個午宴，她的秘書回覆電子郵件時稱，Brandberg對香蕉有強烈敏感，要求逗留地區不能有香蕉。

類似的事件在9月再次發生，國會議長9月邀請Brandberg喝咖啡，Brandberg的幕僚向議長辦公室提出相同要求，希望會場沒有香蕉，議長辦公室稱，活動舉行期間，會場只有蛋糕與咖啡，但會場附近的相鄰空間水果籃內有香蕉，問如果活動當天上午這些地方有香蕉可以嗎，Brandberg的幕僚表示，早上也不能有香蕉。

Brandberg回應《快報》時證實自己有「恐蕉症」，但她把其對她的影響描述為「某種過敏」和「我正在尋求專業幫助」。

瑞典有反對派議員聲援Brandberg，表示自己都怕香蕉。與許多罕見的恐懼症一樣，香蕉恐懼症患者的病因或很難確定，但專家表示，它通常可能源自於童年。