俄羅斯有一隻名為Kroshik黃貓因被過度餵食至體重嚴重超標，胖到17公斤，甚至無法行走。牠獲動物收容所救出後，義工決定協助牠減肥。Kroshik雖然減掉2.2磅，惟牠之後出現呼吸困難，最終搶救無效不治。



英國《鏡報》及《每日星報》等傳媒10月27日報道，動物收容所的護理人員在社交平台留言，指Kroshik昨天突然生病，並開始出現窒息。醫生指在這個情況發生前，牠都沒有出現呼吸困難的迹象。

護理人員提到，醫生在半小時內將Kroshik放入氧氣箱內，惟牠的情況開始惡化，即使醫生努力搶救仍返魂無術。

獸醫指Kroshik脾臟有多處增生，並有擴散到其他器官的情況，但死因仍需要進一步調查。

護照人員指，他們沒有為Kroshik作出吸晴的舉動，因此一直以來都不明白Kroshik如此受關注的理由，但後來發現是世界各地的民眾對負面新聞感到厭倦。大家一同為Kroshik的每個勝利感到高興，亦懷念牠的每一步，可惜奇迹有時不會降臨，有時連最強的貓都無法應付。

Kroshik的黃貓在一間醫院的地下室生活，由於醫院的工作人員都很喜愛牠，經常餵食餅乾和湯，導致Kroshik的體重飆升到17公斤，連行走都舉步維艱。

Kroshik嚴重超重，牠送到收容所後遭嚴格控制飲食，希望能讓牠減到到理想的體重。

獸醫貝達科娃（Ekaterina Bedakova）曾在9月11日在其Telegram貼文中寫道：「Kroshik今天試圖逃跑引起了騷動。當我們發現牠偽裝成拖鞋時，牠非常不高興，但在吃了一份食物後，牠終於平靜下來。」

俄羅斯一隻名為Kroshik黃貓在醫院地下室獲救，因被過度餵食至體重嚴重超標，胖到17公斤，甚至無法行走。動物收容所的義工驚訝之餘，決定協助牠減肥。Kroshik其後嘗試逃離「減肥營」失敗，因為體型過於龐大被卡在鞋架，牠表情一臉不悅。（X@CiroDiOtall）

收容所員工為了讓Kroshik減肥恢復正常體型，為牠量身訂做新的飲食計劃和定期的跑步機鍛鍊。同時考慮到體重，他們把Kroshik放在水箱裏以減輕關節的壓力。牠也相當不情願地在水中的跑步機上行走，可惜牠最終因為健康問題而喪生。