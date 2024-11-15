特朗普當選後首晤外國領導人　阿根廷總統悄赴海湖莊園拔頭籌

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日在海湖莊園（Mar-a-Lago）與被稱為「阿根廷特朗普」的極右翼總統米萊（Javier Milei）會面，後者成為美國大選後首名會見特朗普的外國領導人。



保守派智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行正式晚會，米萊於會上發表演說，稱：「這是史上最偉大的政治逆襲，對抗整個政治建制派，他甚至冒上生命危險。」

米萊稱：「正因為如此，當前的世界變得更美好，自由之風如今吹得更強勁。」

特朗普也發表講話，祝賀米萊「為阿根廷所做的工作」，並表示阿根廷總統來到他的俱樂部是一種「榮幸」，「你完成非常棒的事情，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）。」