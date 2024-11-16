加州四男扮熊毀名車圖呃110萬保險　遭揭穿低級Cosplay把戲︱有片

美國洛杉磯四名男子為詐領汽車保險金，居然假扮成野熊，破壞勞斯萊斯、Benz等豪華名車，惟他們的騙局未能得逞。加州司法官員13日表示，四人已遭逮捕，並面臨保險欺詐重罪起訴。據報，他們其中一人利用熊爪形狀的刀片，破壞車廂內的裝潢及座椅，並故然讓CCTV把過程拍下。保險公司起初未有為意，讓他們成功索償約14.1萬美元 （約110萬港元），後來經詳細檢查後發現，他們假扮成野熊破壞車輛。



綜合外媒報道，加州保險廳（California Department of Insurance）表示，這宗詐騙保險案發生於今年1月，一輛勞斯萊斯汽車的車主向保險公司提交一段影片，聲稱他將車停在洛杉磯東北部Lake Arrowhead附近，遭一隻野熊闖入車內並大肆破壞。

不過，保險廳在仔細審查影片後發現，影片中的「野熊」其實是由人假扮。調查人員還發現，疑犯在同一天、同一地點向保險公司又提交了另外兩宗平治汽車索賠，他門同樣聲稱遭到熊的破壞。調查人員認為，三宗事件都是同一人所為，企圖製造車輛被熊闖入和破壞的假象。

調查人員其後公布相片，指出上述的勞斯萊斯汽車內部的座椅和車門上有非常筆直、平行的刮痕，車主聲稱這是熊爪所造成，但加州魚類和野生動物部門的生物學家指出，這爪痕根本不可能是來自真正的熊，而是「顯然是一個穿着熊服的人類」。及後，調查人員更在疑犯家中搜查期間發現一套熊人裝扮，以及廚房用的切肉手柄。

加州保險廳發言人表示，調查人員過去亦曾發現過許多「牽強的詐騙計劃」，但這卻是第一次有人扮熊來欺騙保險公司。