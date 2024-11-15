美國窮家自閉兒摸Benz被摑影片瘋傳　福特車商霸氣送28萬新車安慰

加州一名自閉症男童觸摸平治（Mercedes-Benz，另譯賓士）車車標，沒想到車主下車後竟怒搧男童巴掌。



這段影片當時在社群媒體上引發熱議，近期這家人到福特經銷商修車，沒想到車行老闆認出這家人的身份，竟直接送他們一輛新車。

莫拉萊斯爸爸的餐廳已歇業，一家人住在一台老舊的福特F-150裡。（YouTube@KTLA 5）

患有自閉症的莫拉萊斯因觸摸路邊的平治汽車被車主掌摑，引起熱議。（YouTube@KTLA 5）

被平治車主掌摑影片瘋傳 點圖放大瀏覽事發經過及莫拉萊斯獲車商贈送的新車車型：

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，這宗事件發生在今年7月，10歲的莫拉萊斯（Alfredo Morales）患有自閉症，當時他和姊姊坐在公車站，看到路邊停了一輛價值14.6萬美元（約114萬港元）的平治車。

莫拉萊斯疑似出於好奇伸手觸摸車標，沒想到車主沙卡基恩（Scott Sakajian）竟然直接出手賞莫拉萊斯巴掌，引發網友眾怒；沙卡基恩則被指控故意虐待兒童罪和傷害罪。

莫拉萊斯的家人駕駛的是一輛2010年款的福特F-150，不過車子出了問題，近期他們到福特的經銷商維修。

想不到車行經理認出這家人的身份，又看見他們的車子老舊，決定直接送他們一輛全新的2023年款Explorer。這輛車目前市價約36,000美元（約28萬港元），但車行決定不收一毛錢免費贈送。

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車行總經理賽洛克斯（Dan Theroux）表示，原本的F-150已經太過老舊，如果要繼續開就要大幅翻修，不只費用龐大，對這家人來說也不划算。他考慮到孩子的處境，得知他們一直住在車子裏，認為「這麼做就是最正確的選擇」。

這部新車還附帶「金牌認證保固」，代表未來無論在哪家福特經銷商，都能享有免費維修服務。

莫拉萊斯的父親米格爾（Miguel Morales）對車行的善舉十分感激，他說自己「無法用言語表達有多感謝」。

米格爾表示，莫拉萊斯已經進入專門為自閉症兒童開設的學校就讀，現在他們正努力尋找更穩定的住所，也希望能夠重啟之前歇業的餐廳，為未來的生活奠定基礎。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】