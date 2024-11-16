特朗普班底屢傳性醜聞　國防部長提名人選Pete Hegseth涉性侵指控

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣提名人屢次傳出性醜聞，繼獲提名出任司法部長的共和黨前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）涉與未成年者發生性行為與不當用藥後，綜合美媒報道，獲提名出任國防部長的霍士新聞主持赫格塞思（Pete Hegseth）同樣被發現，於2017年曾因涉嫌性侵而接受調查。



加州蒙特瑞市發聲明證實，赫格塞思涉嫌性侵的事件，在2017於Hyatt Regency Monterey酒店發生，當地剛舉行一場共和黨女性成員大會，受害者於4天後向警方報案。不過，當局並未提供受害者姓名或年齡，僅稱其右大腿有傷勢，且事件中沒有涉及武器或金錢。

著名雜誌Vanity Fair報道指，被特朗普任命為白宮幕僚長的Susie Wiles和律師團隊在事件曝光後，曾與赫格塞思急討論此事，他解釋稱，自己與涉案人士皆是「你情我願」。

赫格塞思的律師回應稱，事件已經過警方全面調查，且並沒有找到證據證明相關指控屬實。

2023年10月2日，美國共和黨籍眾議員蓋茲(Matt Gaetz）表示，將試圖在本星期罷免麥卡錫（Kevin McCarthy）的議長職務。（路透社）

特朗普通訊總監Steven Cheung在15日發表的聲明中，表示特朗普力挺赫格塞思，稱既然他強烈否認有關指控，且也沒有被正式起訴，特朗普團隊依然待他能被確認為國防部長。

另外，蓋茨曾因涉與未成年少女性交易的案件被司法部調查長達3年，雖然司法部最終決定不會提出刑事起訴，但是眾議院道德委員會仍就事件進行調查。然而在特朗普宣布提名後數小時，他已迅速請辭眾議員一職，終止國會針對他的調查。