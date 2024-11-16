前中情局亞洲專家：中國須在貿易問題上做決定　讓特朗普感到舒適

曾任中情局東亞和太平洋事務助理副局長的喬治城大學亞洲研究教授偉德寧（Dennis Wilder）周五於香港出席香港中美論壇2024 ，對香港01分享對美國將迎特朗普第二任期的看法，他認為中美關係未來發展，須視乎特朗普與習近平的個人關係，貿易問題則視乎中國肯與美國進行交易。他認為, 特朗普的第二任期選了一批對自己忠誠的班底, 會比第一任期更穩定。



偉德寧認為，對於中美關係，特朗普第二任期可以樂觀的原因是，特朗普講求「交易的藝術」。在2000年，他與劉鶴達成了一項他認為非常好的貿易協議。但新冠疫情爆發，導琋貿易協議未能落實。偉德寧指，雙方當時曾在海湖莊園（Mar-a-Lago）進行了很好的會面，而領導人的個人關係將會非常重要。

對特朗普來說，他希望為美國人民贏得勝利。因此，我認為如果中國政府願意與他達成良好的貿易協議，他會接受，他喜歡習近平。他們產生了良好的化學作用。 偉德寧（Dennis Wilder）

他又指，另一個新變素是富豪馬斯克的加入，特斯拉（Tesla）既在上海擁有超級工廠，他與李強總理也關係良好。而且可，見馬斯克如今對這位當選總統已有非常實際的影響力。「此外，特朗普不希望戰爭，他一而再、再而三地說過這一點，他想要力量。他希望美國在太平洋的力量強大，他會確保這一點，但他不想和中國打杖。」

至於除了馬斯克之外，特朗普班子會否有更多熟識中國的人員加入，偉德寧表示仍須觀望接下來一些主要官員的任命，包括他在小布殊（George W. Bush）時期曾出任的國家安全委員會東亞事務高級主任，還有駐華大使、財長等。

他認為「特朗普2.0」會比「特朗普1.0」更穩定，因為他的班底對特朗普忠心耿耿。「在第一任期，他挑選了一些對他不忠誠的人。他和這些人在一起時遇到了麻煩。他現在挑選的都是他熟悉的人，與他們在一起很舒服。」

特朗普任命了Susie Wiles為白宮幕僚長。偉德寧（Dennis Wilder）認為Susie Wiles為特朗普策劃了一次極佳的競選活動, 是其勝選的一大原因。（Reuters）

特朗普是否會對華商品實施全面60%關稅，他認為這將取決於中國是否與美國交易（willing to deal）。他認為在美國對華貿易逆差問題上，是中美共同責任。「中國必須做出一些決定，決定願意做什麼讓特朗普感到舒適。」

大豆交易會有幫助，與波音公司的交易也會有幫助。中國可以買到很多有幫助的東西。 偉德寧（Dennis Wilder）

選民對兩黨建制派憤怒 特朗普大勝屬意料之內

偉德寧又稱，自己對特朗普大勝並不感意外，但如今在華盛頓，建制派對於特朗普第二任期感到非常不自在。「但這也是美國人民投票支持他（特朗普）的原因之一。因為人民相信建制正在敗壞，政府正在敗壞。我的湖畔避暑別墅就在紐約西部——特朗普之鄉。那些人對兩黨建制派感到十分憤怒，他們會投票特朗普的機會比以往任何時候都要大。」

偉德寧解釋道，他們認為美國政府沒有滿足人民的需求，一些進步派社會問題得到太多關注，但民眾需要的是政府為他們找到更好的工作、更高的薪水、更低的通貨膨脹。