馬斯克普京頻繁接觸　美參議員要求審查SpaceX合同

兩名美國民主黨參議員要求拜登政府對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）參與美國政府的合同項目進行調查。



彭博社報導，美國參議員沙欣（Jeanne Shaheen）和參議院軍事委員會主席裡德（Jack Reed）星期五（11月15日）致信五角大樓和司法部，要求審查美國太空探索技術公司（SpaceX）參與的政府專案，理由是馬斯克和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）接觸頻繁，引發國家安全擔憂。 馬斯克為SpaceX行政總裁。

信中說，「馬斯克是數十億美元美國政府資金的受益者，卻與眾所周知的一個美國對手關係匪淺，這使我們嚴重質疑馬斯克作為政府承包商以及對他的背景調查的可靠性。 」

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

馬斯克是美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要金主，現在更是特朗普的親密盟友，他在新政府中的角色以及獲取敏感信息的許可權可能會擴大。

馬斯克和SpaceX沒有立即回復彭博社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

