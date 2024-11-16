美國西南航空客機在達拉斯起飛前遭子彈擊中　無人受傷

一架準備從美國達拉斯愛田機場（Dallas Love Field Airport）起飛的西南航空客機，被一枚子彈擊中，飛機過後返回登機口，沒有人員受傷。



路透社報導，這宗事故發生在星期五（11月15日）晚上9時50分左右（香港時間星期六上午11時50分左右）。

西南航空（Southwest Airlines）發言人說：「西南航空2494號航班原定飛往印第安那波利斯，當飛機準備起飛時，一枚子彈好像擊中飛機右側，駕駛艙的下方。」

發言人說：「沒有人員傷亡報告。 執法部門收到通知，航班已經取消。」

西南航空2494號航班原定飛往印第安那波利斯，當飛機準備起飛時，一枚子彈好像擊中飛機右側，駕駛艙的下方。（Reuters）

達拉斯愛田機場發表聲明說，達拉斯警方和達拉斯消防救援隊迅速做出反應。 飛機上的乘客都安全下機。

關於子彈來源或事發經過的細節目前尚不清楚。

達拉斯愛田機場坐落在美國德州城市達拉斯。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

