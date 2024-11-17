特朗普提名防長Pete Hegseth涉性侵指控　過渡團隊感錯愕

美國候任總統特朗普（Donald Trump）引發爭議的國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth），因被媒體揭露他曾面對性侵犯的指控後，而變得更具爭議性，據說特朗普過渡團隊內許多人感到錯愕。



海格塞斯在2017年曾捲入一宗性侵案。加州蒙特雷（Monterey）警方證實，他們曾調查海格塞斯涉及的一宗與性侵犯有關的案件，事發時間是2017年10月初，地點在一家旅館，受害者右大腿有瘀傷。警方最終並未就此案提出刑事指控。

據最先報道此事的雜誌《浮華世界》（Vanity Fair），這名女子指控海格塞斯的消息讓特朗普團隊措手不及。海格塞斯的律師帕拉托爾（Timothy Parlatore）告訴《浮華世界》，這一指控「已經過蒙特雷警察局調查，但他們沒有發現任何證據」。

法新社引述特朗普團隊通訊主任張振熙（Steven Cheung）說，海格塞斯已「堅決否認一切指控，而且（警方）最終並未提出刑事指控」。

據傳特朗普的過渡團隊人員在震驚之餘，開始考慮如何針對海格塞斯進行下一步的人事安排。

2017年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮接受《Fox and Friends》聯合主持人海格塞斯（Pete Hegseth）的採訪。（Reuters）

海格塞斯從未管理過大型機構，特朗普卻在11月12日提名這名44歲的國民警衛隊老兵來管理世界上最強大的軍隊。

參議院將舉行任命聽證會，海格塞斯的審核讓共和黨擔憂，不僅因為他缺乏管理大型組織的經驗，而且還有其他爭議，他曾經在特朗普的首個任期遊說他特赦被控犯下戰爭罪的軍人。

海格塞斯於2014年加入霍士新聞任撰稿人，現在是「霍士之友」（Fox & Friends）的聯合主持人，並擔任「霍士國家」（Fox Nation）的主持人。

他還曾擔任國民警衛隊步兵軍官，並被派往伊拉克和阿富汗。

特朗普其後任命42歲的極右翼前國會議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長也令外界驚訝。這名前律師過往從未在司法部工作，也沒有擔任過檢察官，並曾因性交易指控而受到司法部的調查。

特朗普本人因掩飾向一名前色情片女演員支付「掩口費」而被判犯有經濟不當行為，並因誹謗和性虐待一名作家而承擔法律責任。

據《華盛頓郵報》報道，海格塞斯結過三次婚，2009年，他與第一任妻子因婚姻「無可挽回」和「不忠」而離婚。媒體報道，他的第二任妻子於2017年9月提出離婚，在此之前一個月，他與霍士新聞一位製片人生下孩子，兩人後來結婚。

2016年12月15日，美國紐約曼哈頓特朗普大樓大廳，霍士新聞（Fox News）評論員海格塞斯（Pete Hegseth）在等待自動扶手電梯時，看着各媒體記者。（Reuters）

海格塞斯曾經申訴，2021年他所屬的哥倫比亞特區國民警衛隊因他的刺青將他認定為極端分子，強迫他撤出現任總統拜登1月20日就職典禮的維安隊伍，他認為這一決定很不公平。

路透社報道，國民警衛隊軍士長蓋瑟（DeRicko Gaither）於2021年1月14日寫信給華盛頓特區國民警衛隊司令沃克（William Walker），指控海格塞斯的二頭肌上有一個令人擔憂的紋身，上面寫着「Deus Vult」（以神之名），這是一個拉丁語短語，曾是中世紀基督教十字軍的戰鬥口號，白人至上主義者常用它作標示。蓋瑟稱，海格塞斯可能是「內部威脅」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

