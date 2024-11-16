特朗普當選｜俄烏戰爭迎轉機？澤連斯基：他上任後將提早結束戰事
撰文：聯合早報
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月15日表示，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明年1月上任後，俄烏戰爭將會提早結束。
法新社15日報道，澤連斯基接受烏克蘭媒體Suspilne訪問時說：「我可以肯定，依照白宮新團隊的政策，這場戰爭將提早結束。這是他們對美國公民的承諾。」
他強調：「戰爭將會結束，但我們不知道確切的日期。」
澤連斯基也透露，特朗普贏得總統選舉後，二人曾通電話，並進行了建設性的交流。他說：「我沒有聽到任何違反我們立場的話。」
特朗普在競選期間多次批評拜登政府向烏克蘭提供數以百億美元計的軍事援助，他承諾上任後「在24小時內」讓這場戰爭結束，但從未說明他有何解決方案。
特朗普15日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）說：「我們將非常努力地解決俄羅斯和烏克蘭的問題，這場戰爭必須停止。」
目前烏克蘭軍隊正在前線應對俄羅斯的進攻，烏方擔心美國將減少給予烏克蘭的支持，或迫使烏其讓步，讓俄羅斯保留已佔據的領土。
本文獲《聯合早報》授權轉載
德俄領袖通電話 朔爾茨促俄羅斯從烏克蘭撤軍 普京指願恢復談判美國證朝鮮軍隊投入俄烏戰事 韓國防部持謹慎態度俄對外情報局：澤連斯基傲慢攬權 美擬明年循選舉「合法」取代美媒：特朗普與普京通電話 促勿讓烏克蘭局勢升級