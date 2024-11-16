特朗普當選｜俄烏戰爭迎轉機？澤連斯基：他上任後將提早結束戰事

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月15日表示，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明年1月上任後，俄烏戰爭將會提早結束。



法新社15日報道，澤連斯基接受烏克蘭媒體Suspilne訪問時說：「我可以肯定，依照白宮新團隊的政策，這場戰爭將提早結束。這是他們對美國公民的承諾。」

他強調：「戰爭將會結束，但我們不知道確切的日期。」

2024年11月7日，匈牙利布達佩斯，圖為烏克蘭總統澤連斯基在歐洲政治共同體（EPC）峰會發表講話。（Reuters）

澤連斯基也透露，特朗普贏得總統選舉後，二人曾通電話，並進行了建設性的交流。他說：「我沒有聽到任何違反我們立場的話。」

特朗普在競選期間多次批評拜登政府向烏克蘭提供數以百億美元計的軍事援助，他承諾上任後「在24小時內」讓這場戰爭結束，但從未說明他有何解決方案。

特朗普15日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）說：「我們將非常努力地解決俄羅斯和烏克蘭的問題，這場戰爭必須停止。」

2024年9月27日，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

目前烏克蘭軍隊正在前線應對俄羅斯的進攻，烏方擔心美國將減少給予烏克蘭的支持，或迫使烏其讓步，讓俄羅斯保留已佔據的領土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

