美國71歲罹癌亞裔男因交通違規　與白人警起口角遭推倒重傷｜有片

一名71歲越南裔美籍老翁Lich Vu患有癌症，10月27日被俄克拉荷馬市（Oklamhoma）一名白人警察指控交通違規，二人其後發生激烈口角。Lich Vu被白人警員面部朝下推倒，導致腦部和頸部嚴重受傷。當地警方事後發布警員身上鏡頭拍攝到的現場畫面，引發傷者家屬指控警方暴力執法，這名警員現時已被停職。



美國亞裔網民在網上分享警員佩戴鏡頭拍到的事發畫面：

《紐約郵報》11月12日報道，從白人警員Joseph Gibson的隨身鏡頭拍下的畫面可見，Lich Vu當時坐在自己車輛的駕駛座上。Joseph Gibson對他說，因為他駕駛時不當掉頭（U-turn），要向他開罰單。但Lich Vu堅稱自己並沒有。幾分鐘後，Lich Vu走出車外，繼續與這名警員理論。

Joseph Gibson其後警告Lich Vu，若他不在罰單上簽字確認，要將他送去監獄。Lich Vu表示自己願意坐牢。警員反指：「你要坐牢？可笑。好吧，那你的車也要沒收。」

從影片可見，兩人在爭執的過程中，Lich Vu叫警員閉嘴（shut up），警員其後強硬回應。

美國網民分享當地警方發布的影片還原肇事現場情況：

Joseph Gibson抓住Lich Vu的手臂扭過來，再把他推倒在路面並扣上手銬。

Lich Vu的女兒表示，父親患有骨癌，事發後需要動手術醫治腦部出血以及頸部骨折，不得不插導流管方可進食。當地電視台報道，Lich Vu直到11日意識依然不太穩定，一時清醒一時昏迷。

Lich Vu的家人指控男警員暴力執法，市警局為此發聲明，表示此案仍在調查，肇事警員Joseph Gibson已停職接受調查。