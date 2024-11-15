美國前駐華大使：不排除特朗普在台灣問題上與中國做交易

美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）11月15日早上出席「香港中美論壇 2024」時發表演講，形容美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選絕對會對中美關係造成一定的影響，但他認為特朗普雖面臨各種難題，但仍熱衷與中國達成協議，他說：「中美雙方都不消失，為何不尋找方法共存？」



博卡斯於美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府任內擔任駐華大使，促成中美解除諸多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長，被視為中美關係領域的領軍人物。參與同一論壇的還有前美國副助理國務卿國務卿華自強（Rick Waters）、前中國駐美大使崔天凱等, 就11月美國大選後的中美關係走向作交流。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘出席晚會，他當晚宣布自己在2024年美國大選中獲勝。（Reuters）

特朗普仍熱衷達成協議

美國大選已在11月5日結束，特朗普大勝民主黨賀錦麗，共和黨甚勢控制兩院全面執政。博卡斯認為，特朗普新一屆政府團隊在對華政策方面呈現分歧。一方面，不少內閣提名人選皆是對華鷹派，例如獲任命為國務卿的魯比奧（Marco Rubio）等人當然會對支持對華強硬政策。然而特朗普是一個交易者（Dealmaker），喜歡在外交事上達成協議，或許能促成俄烏之間的協議, 也不排除他會與中國在台灣問題上達成某種協議。

他也強調難以透過目前的狀況，去預測特朗普未來會作出甚麼行動，他開玩笑稱 ：「我會問另一個問題，你能預測未來45天會有何改變嗎？」。不過他引述對塞爾維亞首任總統塔迪奇（Boris Tadic）的話稱，從長遠而言，中美民間面對面交流愈多，愈能有效減緩中美雙方之間的衝突。

他分析，即使特朗普有意願與中國達成協議，他在國內亦面臨各種困難，「大家都說在華盛頓唯一的兩黨共識，就是對中國強硬」。如果他決定與中方達成決定性協議，勢必須動用大量政治資本。

2024年11月15日，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）出席「香港中美論壇 2024」時發表演講。（毛詠琪攝）

華自強稱，他也認同樂觀地看特朗普是一個「交易者」，能夠中美關係議題上保持靈活性。目前中美陷入一種結構性競爭狀態，在經濟、安全等事情上無可避免地趨向互相對抗；再加上，中美各自的外交機構，皆欠缺推動兩國「和平共存」的計劃、想法，即使兩國元首有意達成協議，也沒有足夠的專業官僚從後輔助。

「我們也許可以達成協議, 但不會馬上發生, 需要經過一段時間的試探與較量。」華自強說。

中國核心利益寸步不讓

崔天凱則表示，雖然目前難以預測特朗普上台後會造成甚麼影響，但中美關係的重點是，「到底中國與美國是競爭對手還是合作夥伴」。他希望新一屆特朗普政府，能夠明確地表態。而中方的觀點一直是「合作帶來雙贏，競爭帶來雙輸」。

就中長期而言，崔天凱表示，中國在面對特朗普政府時，會表明將捍衛自己正當的權益，也不會在國內政治體制、台灣問題等核心利益上讓步。

中美能否達成任何合作協議，將取決雙方如何看待特定議題的代價。因此，他相信中美還是可以在某些「大局」（Big Picture）達成協議，包括氣候議題、科技領域等宏觀問題。

2024年11月15日，前中國駐美大使崔天凱出席「香港中美論壇 2024」時發表演講。（毛詠琪攝）

中美共存是唯一出路

在當日稍早的論壇中，美國前貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）就提到，自多個經濟危機發生後，以及各地緣衝突的影響，中美國內民族主義抬頭，兩國日趨民粹化。美國開始敵視全球化與中國，中方也從務實態度，轉向以意識形態、國家安全優先的強硬外交取態，最終使中美在各領域，尤其是在貿易上，形成嚴重衝突。

縱使難以預測特朗普再次入主白宮，對中美關係造成的影響，她與博卡斯最後分別呼籲，既然中國不會消失，美國也不會消失，雙方只能夠尋求方法合作與和平共存。