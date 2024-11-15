特朗普班底｜掩口費案首席律師Todd Blanche獲提名司法部副部長

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要把為他的案件辯護的三名律師安置在司法部，特朗普的首席律師Todd Blanche獲提名美國司法部的第二高職位。



路透社報道，特朗普11月14日宣布，他要提名Blanche擔任司法部副部長。

2024年5月29日，美國紐約，圖為特朗普與Todd Blanche在法庭上向記者發表講話。（Reuters）

曾擔任聯邦檢察官的Blanche，是特朗普掩口費案的辯護律師。特朗普被控密謀推翻2020年總統選舉結果和他在2021年卸任後不當處理國家機密文件的兩起刑事案件，也是由Blanche負責。預計這兩單案件都將在特朗普1月上任後被撤銷。

特朗普在一份聲明中說：「Todd是一名優秀的律師，他將成為司法部的關鍵領導者，負責修復我們殘破不堪的司法系統。」

司法部副部長除了監督超過11萬名司法部人員的日常工作，還負責監督聯邦調查局（FBI）及其他調查機構。

特朗普同日也宣布提名John Sauer為司法部副總檢察長。Sauer是特朗普涉嫌密謀推翻2020年總統選舉結果案的辯護律師，並成功說服最高法院給予特朗普廣泛豁免權。

司法部副總檢察長的主要職責是在涉及美國國家利益的案件中，在最高法院代表聯邦政府出庭。

Blanche和Sauer的任命必須獲得美國參議院的批准。

特朗普任命他的另一名辯護律師Emil Bove擔任Blanche的副手，在Blanche等候參議院確認他的任命前，由Bove代理司法部副部長的職務。

2024年5月30日，美國紐約，圖為當時因掩口費案被裁罪成的特朗普在法院發表講話，他身邊就是自己的辯護律師Todd Blanche。（Reuters）

特朗普13日宣布，提名醜聞纏身的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長。正在受眾議院道德委員會調查的蓋茨，獲特朗普提名後立即辭去眾議員職務，這實際上就終止眾議院道德委員會對他的調查，因為他已不再是眾議員。蓋茨否認有不當行為。

本文獲《聯合早報》授權轉載

