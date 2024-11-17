習拜會｜習近平對美國提七大重點： 「新冷戰」打不得也打不贏
據央視新聞報道，當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。
習近平指出，過去四年，中美關系雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。我們指導雙方團隊通過磋商確定了中美關系的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢覆和新建了20多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得了積極成果。
習近平向拜登提出七大重點 :
一是要有正確的戰略認知。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。
二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。
三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從所謂「實力地位」出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。
四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞沖突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關系的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關系最重要的防護欄和安全網。
五是要多搞對話和合作。在當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。不管是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變化、人工智能等全球性挑戰，以及在國際熱點問題上，都需要中美合作。中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。
六是要回應人民期待。發展中美關系應該始終著眼兩國人民福祉，匯聚兩國人民力量。中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除幹擾和障礙，不要人為制造「寒蟬效應」。
七是要展現大國擔當。中美兩國應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用，包括開展良性互動、不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。
「脫鉤斷鏈」非解決之道 「小院高墻」非大國作為
習近平強調，中美關系的發展歷程，印證了中美建交45年來的經驗和啟示。如果兩國做夥伴，求同存異，中美關系就能夠取得長足發展。如果把對方當對手，惡性競爭，中美關系就會遭遇波折甚至倒退。當今世界動蕩不安、衝突頻發，人類面臨前所未有的挑戰。大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。
「脫鉤斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。「小院高墻」不是大國作為，開放共享才能造福人類。中美關系穩定發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中美要繼續探尋兩個大國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存，多為世界注入確定性、提供正能量。