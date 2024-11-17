習拜會｜習近平對美國提七大重點： 「新冷戰」打不得也打不贏

據央視新聞報道，當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。

習近平指出，過去四年，中美關系雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。我們指導雙方團隊通過磋商確定了中美關系的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢覆和新建了20多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得了積極成果。

習近平向拜登提出七大重點 :

一是要有正確的戰略認知。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。

二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。

三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從所謂「實力地位」出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。

習拜會; 2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯利馬舉行的亞太經合組織峰會期間與美國總統拜登會面。( Reuters)

四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞沖突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關系的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關系最重要的防護欄和安全網。

五是要多搞對話和合作。在當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。不管是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變化、人工智能等全球性挑戰，以及在國際熱點問題上，都需要中美合作。中美雙方應該拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現合作共贏。

六是要回應人民期待。發展中美關系應該始終著眼兩國人民福祉，匯聚兩國人民力量。中美雙方要為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，也要排除幹擾和障礙，不要人為制造「寒蟬效應」。

七是要展現大國擔當。中美兩國應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用，包括開展良性互動、不搞相互消耗、不脅迫別國選邊站隊。

習拜會: 美國總統拜登於秘魯利馬舉行的APEC峰會期間與中國國家主席習近平展開雙邊對話。(Reuters)

「脫鉤斷鏈」非解決之道 「小院高墻」非大國作為

習近平強調，中美關系的發展歷程，印證了中美建交45年來的經驗和啟示。如果兩國做夥伴，求同存異，中美關系就能夠取得長足發展。如果把對方當對手，惡性競爭，中美關系就會遭遇波折甚至倒退。當今世界動蕩不安、衝突頻發，人類面臨前所未有的挑戰。大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。

「脫鉤斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。「小院高墻」不是大國作為，開放共享才能造福人類。中美關系穩定發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中美要繼續探尋兩個大國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存，多為世界注入確定性、提供正能量。