習近平與拜登談及台灣問題　拜登：不支持台灣獨立

中國國家主席習近平11月16日在在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行雙邊會面。二人就台灣問題、貿易、網絡犯罪等展開會談，拜登就台灣問題表態，指美方將繼續奉行一個中國政策，不支持台灣獨立。



新華社17日報道，習近平強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面。（Reuters)

拜登表示，美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。美方也將繼續奉行一個中國政策。

但他重申，美國反對任何一方單方面改變現狀，期待兩岸分歧以和平方式解決，台海和平穩定符合世界利益。 他呼籲中國停止在台灣週邊破壞穩定的軍事活動。