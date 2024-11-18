俄羅斯警告放寬基輔使用遠程導彈武器限制　將被視為局勢重大升級

克里姆林宮尚未立即對美國允許烏克蘭使用美制遠端彈道導彈深入打擊俄羅斯境內的消息作出回應，但俄羅斯高級官員警告，白宮若放寬對烏克蘭使用美國武器的限制，將被視為局勢重大升級。



路透社報導，俄羅斯上議院聯邦委員會國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示，華盛頓允許基輔深入打擊俄羅斯的決定，可能導致「第三次世界大戰」。

俄羅斯上議院聯邦委員會高級成員克利沙斯（Andrei Klishas）在即時通信應用Telegram發貼文：「西方已經決定將事態升級到這種程度，這可能導致烏克蘭的國家地位明天早上就會徹底瓦解。」

消息人士稱，烏克蘭計畫在未來幾天發動首次遠端襲擊，但出於行動安全考慮，不願透露細節。

2024年11月7日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮玫瑰園（Rose Garden）就總統選舉結果發表演說。（Reuters）

兩名美國官員和一名熟悉這一決定的知情者星期天（11月17日）披露，美國總統拜登（Joe Biden）授權烏克蘭使用美國製造的武器襲擊俄羅斯縱深地區，這是華盛頓在俄烏戰爭政策上的重大逆轉。

美國官員說，拜登允許烏克蘭使用陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）襲擊俄羅斯境內，這是一種地對地導彈系。白宮去年曾表示，美國提供給烏克蘭的是一種射程較短的ATACMS，可打擊165公里內的目標。

消息人士稱，烏克蘭計畫在未來幾天發動首次遠端襲擊，但出於行動安全考慮，不願透露細節。

烏克蘭總統澤連斯基在星期天的晚間講話中沒有證實或否認華府批准基輔使用遠端導彈深入打擊俄羅斯，但他說導彈「會說話」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

