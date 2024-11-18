特朗普班底｜Brendan Carr獲任命為美國聯邦通信委員會主席

路透社18日報道，美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）發布聲明稱，他將任命卡爾（Brendan Carr）為美國聯邦通信委員會主席。特朗普在聲明中表示，「卡爾是言論自由的鬥士，他一直在與扼殺美國人自由、阻礙我們經濟發展的監管法律作鬥爭。」



現年45歲的卡爾，在2017年經時任美國總統特朗普任命，擔任美國聯邦通信委員會主席，並在拜登任總統期間再次獲得提名連任。

卡爾目前是聯邦通訊委員會內共和黨的最高級人物，該委員會主要是作為一個監管州際和國際通訊的獨立機構。

11月13日，特朗普訪問國會山。（Reuters）

卡爾此前一直支持馬斯克（Elon Musk）爭取寬頻網路服務補貼的努力，並批評 NBC 讓副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在大選前出現在「週六夜現場」（Saturday Night Live）節目中。

此外，卡爾曾為新政府起草了傳統基金會 「2025 計畫藍圖」（project 2025）的其中一章，內容概述了他希望讓 FCC 重新參與圍繞社交媒體內容審查的辯論。他亦已公開表示支持特朗普新政府承諾，如削減監管、追查大型科技公司及懲罰具政治偏見的電視台。