瑞典芬蘭挪威向國民發布應對戰爭等危機新建議

據英國廣播公司（BBC）報道，隨着俄烏戰事持續，瑞典政府稱安全局勢惡化，將在11月18日向全國民眾派發一本小冊子，建議民眾如何做好準備和應對戰爭或其他意外危機。除瑞典外，北歐鄰國如芬蘭、挪威也有類似的舉措。



斯德哥爾摩政府稱，這部名為「假如危機或戰爭來臨」（If crisis or war comes）的小冊子，經過６年時間後再次翻新，而且較前一版厚兩倍。

這些指南包括在幾種情況下該怎麼做的說明，並要求公民確保他們能夠自力更生，至少在危機情況下能夠自力更生。當中關於戰爭的部份內容，包括瑞典當局推薦民眾儲備薯仔、椰菜、紅蘿蔔和雞蛋，以及罐裝肉醬和準備好的藍莓和玫瑰果湯；最重要的建議之一是保留足夠 72 小時的食物和飲用水。

瑞典國旗：A Swedish flag flies outside Lund University in Lund, Sweden, January 31, 2024. (REUTERS)

對瑞典人來說，類似的民事緊急情況手冊的發布並不新鮮。 同名小冊子的第一版是在第二次世界大戰期間製作的，並在冷戰期間進行了更新。不過，今次小冊子中的一則訊息被移了上去當眼位置：「如果瑞典遭到另一個國家的攻擊，我們永遠不會放棄。所有關於抵抗即將停止的信息都是錯誤的。

瑞典民防部長博林（ Carl-Oskar Bohlin） 上個月表示，隨着全球環境的變化，向瑞典家庭提供的資訊也必須反映這些變化；他早前亦警告說：「瑞典可能會發生戰爭」。

鄰國芬蘭近日也剛在網上發布了關於「為事件和危機做好準備」的新建議。挪威人最近也收到了一本小冊子，敦促他們做好一週的準備，以應對極端天氣、戰爭和其他威脅。

瑞典今年才加入北約，與芬蘭一樣，該國在莫斯科於 2022 年擴大戰爭規模後決定加入北約。