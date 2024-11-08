LVMH再瞄準獨立品牌　繼Aimé Leon Dore後入股瑞典極簡Our Legacy

【LVMH注資Our Legacy】高級時裝板圖寸土必爭，當中龍頭LVHM集團近年近過注資、收購來擴大其影響力，最近被她們看中的是瑞典獨立品牌Our Legacy。



據報LVMH現已注資Our Legacy，收購這瑞典品牌少數股權，但未有披露投資的金額。這是集團繼2022年入股Teddy Santis主理Aimé Leon Dore後，把發展路向再次瞄準獨立品牌。

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Our Legacy於2005 年由Jockum Hallin, Cristopher Nying和Richardos Klarén一起在瑞典斯德哥爾摩創立，起初以「祖父衣櫥裡的經典服裝」為設計理念，近年風格更見多元，除了流露出極簡和靜奢的氣息外，還透過支線Our Legacy WORKSHOP跟Stussy、Emporio Armani、SATISFY等聯乘，滲透到運動、街頭潮流等不同市場。

Our Legacy位於發源地瑞典斯德哥爾摩旗艦店（Our Legacy）

於上一個財政年度，Our Legacy的銷售額為4,000萬歐元，比前一年急增3,000萬歐元，是非常亮麗的成績，盈利發展前景甚為樂觀，所以引來LVMH垂青並不令人意外。Our Legacy現時共有四間專門店，分別有兩間位於發源地瑞典斯德哥爾摩，以及英國倫敦和德國柏林，另在韓國首爾有三間店中店，和250多個銷售點，得到LVMH注資後會進一步擴張海外市場，先計劃於明年年底在巴黎開設旗艦店，亦會在洛杉磯、上海、東京和香港等城市開設新店。

【回顧Our Legacy與Stussy聯乘】

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有趣的是Our Legacy跟香港攝影師兼模特兒梁柏霆關係密切，所以在品牌Lookbook中不時見到Hanna陳漢娜、獨立樂隊The Arches成員Takuro Cheung和模特兒Ip Yi葉禕的身影，令Our Legacy跟香港連線。