美國穆斯林不滿親以色列內閣人選表失望　明言特朗普獲勝全因他們

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「內閣2.0」初現雛形，多位親以色列人士名列其中，引發美國穆斯林群體的擔憂。



據路透社報導，美國的穆斯林領袖們曾因不滿拜登政府的以色列政策轉而支持特朗普，但現在，他們對特朗普的內閣人選深感失望。

「特朗普是因為我們才獲勝的，我們對他的國務卿人選和其他人選都不滿意。」費城投資人喬杜裡（Rabiul Chowdhury）說。

喬杜裡是「拋棄賀錦麗運動」（Abandon Harris）賓夕法尼亞州的主席，該運動因拜登政府拒絕呼籲加沙停火而發起。喬杜裡同時也是「穆斯林支持特朗普」（Muslims for Trump）的共同創始人之一。

2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）出席在北卡羅來納州舉行的競選活動時握手。（Reuters）

分析人士認為，美國穆斯林群體對特朗普的支持讓他贏得了密歇根州，並且也可能是特朗普贏得其他搖擺州的因素之一。

特朗普上周提名佛羅里達州共和黨聯邦參議員、鷹派政客盧比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。《華盛頓郵報》稱，盧比奧強烈支持以色列在加沙的戰爭，並指責拜登政府在支持盟友方面做得不夠。

今年早些時候，盧比奧曾表示，他不會呼籲加沙停火，他認為以色列應該摧毀哈馬斯的「每一個部分」，還稱哈馬斯是「惡毒的動物」。

在美國駐以色列大使人選上，特朗普提名了前阿肯色州州長、堅定的親以色列保守派人士赫卡比（Mike Huckabee）。赫卡比支持以色列佔領約旦河西岸，反對「兩國方案」。

此外，特朗普還選擇共和黨籍聯邦眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）擔任美國常駐聯合國代表。斯蒂芬尼克同樣是以色列支持者，曾因要求罷免那些「沒有充分譴責反猶太主義的大學校長」而引發廣泛關注。她還將聯合國稱為「反猶太主義的污水池」。

美國穆斯林參與和賦權網路（AMEEN）執行主任納紮爾科（Rexhinaldo Nazarko）表示，穆斯林選民希望特朗普選擇致力於和平的官員，但沒有跡象表明這一點，「我們非常失望。」

「這屆政府似乎完全由新保守主義者和極端親以色列、好戰人士組成。這是特朗普總統在支持和平反戰運動方面的失敗。」納紮爾科說。他表示， 穆斯林社區將繼續施壓，讓人們聽到結束加沙戰爭的聲音。

特朗普於10月26日在美國密歇根州諾維舉行的競選集會上向密西根州穆斯林社區領導人致意。(Reuters)

薩拉姆（Hassan Abdel Salam）曾是明尼蘇達大學雙城分校教授，他也是「拋棄賀錦麗」的聯合創始人。薩拉姆表示，特朗普的人員配置計畫並不令人意外，比他擔心的更為極端。

「這就像他在瘋狂推行猶太複國主義。」薩拉姆說，「我們一直非常懷疑……顯然，我們仍在等待政府的決定，但看起來我們的社區確實被耍了。」

幾位支援特朗普的穆斯林和阿拉伯裔人士說，他們希望美國前國家情報局代理局長格雷內爾（Richard Grenell）能發揮關鍵作用，格雷內爾此前也是潛在國務卿人選，且領導了對穆斯林和阿拉伯裔美國人社區的外聯工作。

路透社還提及特朗普的另一位重要盟友——其女兒Tiffany Trump的公公、黎巴嫩裔美國商人布洛斯（Massad Boulos），此人也多次和阿拉伯裔美國人和穆斯林領袖會面。

報導稱，上述兩人都曾向阿拉伯裔和穆斯林選民承諾，特朗普是支持和平的美國總統候選人，將迅速採取行動結束中東和其他地區的戰爭。

特朗普曾多次訪問阿拉伯裔和穆斯林人口聚集的城市，如密歇根州的迪爾伯恩和賓夕法尼亞州的匹茲堡。特朗普宣稱他愛穆斯林，他在匹茲堡表示，支持特朗普是「一場美麗的運動，他們要和平，他們要穩定。」

巴齊（Bill Bazzi）是迪爾伯恩附近城市迪爾伯恩海茨的市長。他表示，自己和特朗普見過三次，儘管特朗普安排了這樣的內閣人選，但他相信特朗普會努力結束戰爭。

密歇根州共和黨負責外聯事務的副主席、黎巴嫩裔美國人馬基（Rola Makki）同意巴齊的看法。她表示：「我不認為每個人都會對特朗普做出的每一項任命感到滿意，但結果才是最重要的。我知道特朗普想要和平，人們要意識到，有5萬巴勒斯坦人死亡，3000名黎巴嫩人死亡，這是在本屆政府執政期間發生的。」

2020年9月15日，美國華盛頓，圖為內塔尼亞胡會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

特朗普政府的第一個任期內，美以關係進入了一段「蜜月期」。特朗普於2017年12月宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，遭到國際社會普遍反對。特朗普曾表示他和以色列總理內塔尼亞胡的關係「非常好」，「幾乎每天」都通電話。

此前有報導指出，加沙停火談判進展緩慢，是因為內塔尼亞胡想「拖延時間」，特朗普若重返白宮，以色列「就可以得到他們想要的東西」。

《以色列時報》今年10月援引知情人士的話說，特朗普曾對內塔尼亞胡表示，如果自己贏得美國大選，他希望以色列可以在他重返白宮時結束加沙戰爭。

美國福克斯新聞網11月15日援引以色列12頻道的報導稱，特朗普承諾在就職後，立即取消對以色列軍事裝備和彈藥供應的所有限制和延誤。

特朗普此前表示，他今年7月與內塔尼亞胡見面時建議他迅速「取得勝利」，因為加沙的「殺戮必須停止」。「我將給予以色列贏得勝利所需的支持，我確實希望他們儘快獲勝。」特朗普說。

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