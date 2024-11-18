特朗普上台擬嚴打非法移民　美媒：或先驅逐軍齡無證中國人

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表明會嚴厲打擊非法移民，美國全國廣播公司（NBC）11月16日引述消息人士稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）移民政策第一招可能會先驅逐無證、達到服役年齡的中國人，理由是他們「對國安有潛在風險」。有美國亞裔組織表示完全不感驚訝，但還是因此手忙腳亂。



美國亞裔法律防衛與教育基金的執行董事Bethany Li表示，針對華人社群的做法早有預兆。她舉例多個州限制華人購買房屋和其他地產的法律，和特朗普第一任期的中國行動計劃(China Initiative)，來證明美國政府將中國視作威脅。

人們於2018年2月25日在紐約唐人街慶祝農曆新年，並舉行農曆新年遊行。（Getty Images）

特朗普在4月一次集會上說：「他們正在從中國湧入，前幾個月有大約三萬一千、兩千人，都是服兵役的年齡，且主要是男性。在我看來，他們是想在我們的國家建立一支小型軍隊嗎？」

4月，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國配合遣返無證移民的工作。他說：「中國與一些國家在遣返非法移民問題上有良好的合作，也願意繼續加強與相關國家在這一問題上的合作。」

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

紐約亞裔美國人聯合會（Asian American Federation）表示，過去幾個月來已召開會議，並展開情景規劃，包括組織有預言技能的律師以支援混合移民家庭，以應對特朗普實現他的移民政策承諾。