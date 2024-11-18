泰國「猴都」約200猴子逃脱肆虐　警察躲警局避難

泰國中部素有「猴都」之稱的華富里城，上周末發生數百隻猴子逃脱並在鎮上肆虐的事件，除了當地居民，當地警方也不得不躲在警局裏避難。



法新社報道，上星期六（11月16日），約200隻猴子突破圍欄，肆意在華富里城（Lop Buri）街頭橫衝直撞，包括闖入當地警局作亂。

圖為2024年6月5日，泰國華富里府官員捕捉猴子，以加強絕育工作（Reuters）

泰國中部警局警察隊長社德（Somchai Seedee）星期一（18日）說：「我們必須確保門窗緊閉，防止它們進入大樓找食物。」他還表示，擔心這些猴子可能會破壞警局財產，包括重要的警察文件。

地方警方目前已召集交通警察和值班警員，準備上街驅逐和捕捉這些猴子。

華富里城素有「猴城」之稱，冠病疫情之前，當地5萬8000個居民與3000隻長尾獼猴一直相安無事。居民相信猴子會招來好運，平日隨意投食餵養，到了每年11月底還舉辦猴子節，安排蔬果大餐讓猴子享用。

2022年中，華富里城的防疫封鎖解除後，居民發現猴子經過一段時期無人餵食，變得猖狂無忌。它們成群結隊闖入民居，騷擾居民，搶奪食物，還導致意外發生。猴群之間也會打架，嚇得一些居民足不出戶。

圖為2024年5月泰國華富里一隻接受絕育手術的猴子（Reuters）

今年2月，猴子擾民問題愈加嚴重。當局接到愈來愈多居民投訴，決定擬定整治計劃，出動人員以彈弓和誘捕器展開捕猴行動。從5月起，當局加大對猴子的整治力度，包括加強執行猴子絕育工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

