瘋傳英國遊客於泰國芭堤雅紅燈區酒店「全裸沾滿糞便跌穿天花板」

泰國一名英國籍遊客前往芭堤雅度假時，疑似因為喝醉酒，從酒店陽台跌落，沒想到劇烈的撞擊當場砸穿位在酒店1樓的網吧天花板。



他被發現時，整個人卡在天花板上，只有1條腿懸空吊在外面。

不僅如此，他全身赤裸沾滿糞便，導致網吧內惡臭蔓延，嚇得許多玩家紛紛逃離現場。

一名英國籍遊客於泰國酒店陽台跌落，撞穿1樓天花板，而且全裸沾滿糞便，引起熱論。（X截圖）

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根據《每日郵報》報道，51歲的英國籍男性遊客11月4日被發現砸穿酒店1樓網咖的天花板，受困於夾層中，所幸經通報後成功被警消安全救出。

該名51歲男子9月23日抵達泰國，並前往觀光勝地芭堤雅，同時入住當地紅燈區的一間酒店。

11月4日凌晨，他回到酒店房間後，疑似喝得爛醉，因此發生意外。

當時，酒店員工聽到房間內傳來呻吟聲和撞擊聲，但並未過於在意，直到這名男子全身赤裸卡在1樓網吧的天花板苦苦求救，眾人才驚覺大事不妙。

男子的雙腿竟直接穿破網吧的天花板。當時網吧內還有許多過夜上網的顧客，荒謬景象也瞬間讓現場陷入一片混亂。而目擊民眾則是立刻通報警察。

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急救人員抵達後，成功營救該名英國男子，但發現他神情恍惚，全身赤裸且沾滿糞便。

所幸經確認，男子僅受到輕傷，救護人員用毯子替他遮擋重要部位後，就將他送往附近醫院接受治療。

警方及酒店員工事後檢查男子房間時，更發現一股「令人作嘔的惡臭」，而地板上則布滿糞便。

不過經過全面搜查，警方並未在房間內發現任何違法物品。警方表示：

我們可以猜測他在房間內做了什麼，導致房間如此髒亂，但確認並無違法情事。

一名事發當時在店內上網的28歲顧客索姆拉克‧森索表示，當時約有20多名顧客在網吧內上網，而他也在玩遊戲，但忽然聽到樓上有撞擊聲，接著天花板突然裂開，隨後竟有人腿從天花板中掉下來，網咖內更是瞬間布滿糞便，臭氣熏天。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】