泰國布吉島海岸驚現無頭「美人魚」　疑因牙齒可「辟邪」遭斬首

泰國《曼谷郵報》報道，布吉島（Phuket，又譯作普吉島）11月14日海域漂來一具「美人魚」原型生物儒艮的無頭腐屍。這是布吉本月發生的第3宗儒艮死亡案例。當地傳說儒艮的毒牙和眼淚可以避邪，這隻動物疑似被人獵殺。



2024年11月15日，泰國布吉島他朗區的邦龍碼頭發現一具成年雄性、沒有頭部的儒艮屍體（影片截圖）

2024年11月15日，泰國布吉島他朗區的邦龍碼頭發現一具成年雄性、沒有頭部的儒艮屍體（影片截圖）

死亡的動物是一隻成年雄性儒艮，長2.2米，重約250公斤，在布吉島他朗區（Thalang）的邦龍碼頭（Bang Rong Pier）附近被漁民發現，當時估計已死亡4到5天。他朗警方接管調查。

官員：「辟邪」說法毫無依據

泰國沿海資源研究中心（安達曼海上游）表示，屍檢發現儒艮胃部有一個塑膠袋；頸部有刀傷，可能是死後被人為斬首。

儒艮的眼淚和尖牙被認為有辟邪功能，消失的頭部可能被拿去製作護身符。有關部門強調，這種迷信說法毫無依據。

2024年11月15日，泰國布吉島他朗區的邦龍碼頭發現一具成年雄性儒艮屍體，腐爛嚴重且沒有頭部。（Facebook/ @phuketinfocenter）

布吉資訊中心（Phuket Info Center）17日在社交平台Facebook發文，表示泰國自10月18日以來多次發現儒艮屍體。僅11月3日和8日，董里府（Trang）和甲米府（Krabi）就各發生儒艮死亡案。

儒艮是傳說中美人魚的原型。它是一種草食性的哺乳動物，是海牛的近親。由於人為捕獵和棲息地喪失，儒艮瀕臨滅絕。