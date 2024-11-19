芬蘭至德國海底電纜受損中斷　電訊公司料受外力破壞

芬蘭國營電訊公司Cinia於11月18日表示，連接芬蘭和德國的海底光纖通訊電纜因故障已停止運作，懷疑遭外部力量破壞。



Cinia表示，C-Lion1穿越波羅的海的電纜全長1,200公里，由從芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）連接到德國羅斯托克（Rostock)。電纜在格林威治標準時間約0200後發生故障。

Cinia行政總裁Ari-JussiKnaapila表示，儘管尚未實際進制檢查，但突然中斷運作意味電纜是遭外力破壞。

Ari-JussiKnaapila稱，損壞位置已知在瑞典Oland island南端附近，估計需要5到15天才能修復。Cinia正在與當局合作調查事件。

去年波羅的海也有一條海底天然氣管道，以及幾條海底電訊電纜嚴重受損，芬蘭警方將一艘據報拖錨的中國貨船列為主嫌。

2022年，波羅的海連接俄羅斯和德國的北溪天然氣管道爆炸，德國當局仍在調查。