G20峰會｜習近平分享中國扶貧經驗　宣布八項行動支持全球發展

二十國集團（G20）領導人峰會正在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，打擊貧困和戰勝飢餓為本屆主題之一，包G20宣布成立「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」。國家主席習近平11月18日致辭時，分享中國扶貧經驗成效，並宣布中國支持全球發展的八項行動，包G20中方決定加入「全球反飢餓與貧困聯盟」。



習近平指出，他曾先後在中國的G20、縣、市、省、中央工作，扶貧是工作的一個重要內容，也是他立志要辦成的一件大事。

他表示，中國脫貧歷程表明，本著滴水穿石、一張藍圖繪到底的韌性、恆心和奮鬥精神，發展中國家的貧困問題是可以解決的，弱鳥是可以先飛、高飛的。中國可以成功，其他發展中國家同樣可以成功。這是中國成功打贏脫貧攻堅戰的世界意義。

+ 1

支持減貧和糧食安全國際合作 加入全球反飢餓與貧困聯盟

習近平又宣布，中國在支持全球發展上有八項行動，分別為：

第一，攜手高質量共建「一帶一路」，進一步建設立體互聯互通網絡，以綠色絲綢之路引領，為數字絲綢之路賦能。

第二，落實全球發展倡議，建設好「全球南方」研究中心，繼續支持發展中國家，深化減貧、糧食安全、數字經濟等各領域務實合作。

第三，支持非洲發展。中非合作論壇北京峰會宣布了未來3年中國同非洲攜手推進現代化的十大夥伴行動，並為此提供資金支持。

第四，支持減貧和糧食安全國際合作。中方決定加入「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」，支持繼續舉辦G20發展部長會，並將繼續主辦國際糧食減損大會。

第五，中國同巴西、南非、非盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及「全球南方」。

第六，支持G20開展造福「全球南方」的務實合作，支持設在北京的G20創業研究中心工作，支持各方在數字教育、博物館數字化、古籍數字化等領域開展合作。

第七，落實G20「反腐敗行動計劃」，與發展中國家加強追逃追贓、拒絕腐敗避風港、反腐敗能力建設等領域合作。

第八，中國將完善高水平對外開放體制機制，擴大對最不發達國家單邊開放，已宣布給予所有與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。