特朗普稱上任後宣布美國進入緊急狀態　出動軍隊驅逐非法移民

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月18日在社交媒體上證實，他上任後計劃宣布美國進入緊急狀態，並動用軍隊大規模驅逐國內非法移民。



美國廣播公司（ABC）報道，美國保守派人士菲頓（Tom Fitton）9日在社交媒體Truth Social上表示，特朗普上任後，將宣布全國進入緊急狀態，動用軍方力量大規模驅逐非法移民。對此，特朗普18日轉發菲頓的貼文，並回應道：「（這是）真的！」

2024年11月4日，墨西哥蒂華納（Tijuana），申請庇護的移民在進入美國境內前接受文件檢查。（Reuters）

特朗普在競選期間多次提到要將非法移民驅逐出境，他於10月27日舉行的集會上表示：「在（上任）第一天，我將啟動美國歷史上最大規模的驅逐計劃，將罪犯驅逐出境。」

報道引述專家稱，特朗普揚言動員國民警衛隊協助驅逐移民工作，將標誌著軍方角色的根本轉變，因為軍方通常不處理國內執法問題。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

《紐約郵報》18日稱，美國《地方警察法》（Posse Comitatus Act）限制聯邦政府使用軍隊執行國內政策，因此特朗普使用軍隊驅趕移民的做法很可能會遭法律挑戰，不過該法案並未禁止國民警衛隊履行執法職責。