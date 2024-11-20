美媒：司法部將要求Google出售Chrome

知情人士透露，美國司法部（U.S. Department of Justice）反壟斷高級官員將敦促法官下令互聯網公司谷歌（Google）出售Chrome瀏覽器，此舉將對谷歌造成重大打擊。



彭博社引述知情人士11月19日報道，美國司法部反壟斷官員將於20日向聯邦法官梅塔（Amit Mehta）提呈建議，並要求谷歌整頓其他業務。不過，司法部官員拒絕對此消息置評。

谷歌負責監管事務的副總裁穆爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）表示，美國司法部繼續推動激進議程，遠超出本案的法律範疇。她補充道，政府以這種方式進行監管，將在最關鍵時刻對消費者、開發者以及美國的技術領導地位造成損害。

2020年6月18日，圖為美國科技公司Google旗下瀏覽器Chrome的標誌。（Reuters）

據報，反壟斷部在即將提交的法庭文件中指出，正在考慮包括「結構性」改革在內的選項，可能要求谷歌將安卓智能手機作業系統與Chrome瀏覽器、Google Play應用商店等產品分開出售。

目前，谷歌通過捆綁銷售這些產品，限制了市場競爭，進一步鞏固其市場主導地位。美國司法部此前起訴谷歌，指它在2020年佔據網上搜尋市場約90%的份額。

如果強制分拆最終獲得執行，反壟斷部還須找到願意購買相關資產的買家。像亞馬遜（Amazon）這樣的科技巨頭資金充裕，可能會對谷歌旗下資產感興趣，但它們同樣面臨反壟斷審查，監管機構可能會阻止此類交易。

2024年8月6日，圖為美國科技巨企谷歌（Google）標誌、美國國旗與法官木槌。（Reuters）

分析指出，無論梅塔法官最終作出何種裁決，谷歌預計都會提出上訴，這一過程可能拖上數年，甚至最終要提交至美國最高法院。

本文獲《聯合早報》授權轉載

