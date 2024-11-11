千萬別用Google搜尋這6字　專家緊急警告：恐中病毒被盜用信用卡

網路上黑客、電腦病毒入侵的手法日新月異，現在竟然連「搜尋關鍵字」都有可能引發個資外洩。



英國一間資安公司近日發布警告，呼籲全球的網路用戶別搜尋「Are Bengal Cats legal in Australia」（孟加拉貓在澳洲合法嗎），尤其是使用Google搜尋引擎時。

英國網路安全公司SOPHOS近日發布緊急警告，呼籲全球的網路用戶別搜尋「孟加拉貓在澳洲合法嗎」（Google截圖）

英國網路安全公司SOPHOS近日發布緊急警告，呼籲全球的網路用戶別搜尋「孟加拉貓在澳洲合法嗎」（Google截圖）

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，英國網路安全公司SOPHOS近日發布緊急警告，呼籲全球的網路用戶別搜尋「孟加拉貓在澳洲合法嗎」，原因是有黑客利用惡意程式GootLoader，導致用戶搜索上述關鍵字後，前幾個搜尋結果都會出現遭植入病毒的網站。

這些遭植入病毒的網站都被惡意人士精心包裝，外觀看起來就是合法、正當的連結，然而一旦使用者點開網站，一種具有高度迴避防毒軟體的資訊竊取程式和遠端存取特洛伊木馬（RAT）就會入侵用戶電腦，進而盜取用戶的信用卡、銀行帳戶等個資，或是直接鎖定電腦進行勒索。

SOPHOS表示，相較過往網路使用者認知，必須搜索「邪惡的東西」才較有可能感染病毒或導致個資外流，如今孟加拉貓關鍵字相當小眾且無害，反而讓黑客、病毒威脅度大增。

SOPHOS指出，網路犯罪分子如今越來越多使用一種稱為SEO中毒的策略，就是對原本無害的Google搜尋結果進行滲透、控制演算法讓用戶更容易看見黑客設置的病毒網站，用戶若覺得自己有可能是SEO中毒的受害者，建議盡快更改密碼。

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