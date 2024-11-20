G20峰會｜習近平晤玻利維亞總統阿爾塞　冀深化互信拓展互利合作

新華社11月19日報道，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與玻利維亞總統阿爾塞（Luis Acre）舉行會面。



據報道，習近平向阿爾塞表示，中國和玻利維亞是好朋友、好兄弟。近年來兩國關係保持良好發展勢頭，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，共建「一帶一路」成果豐碩，給兩國人民帶來實實在在的好處。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與玻利維亞總統阿爾塞（Luis Acre）舉行會面。（新華網）

習近平指出，中方支持玻方獨立自主探索符合本國國情的發展道路，願以明年中玻建交40周年為契機，同玻方弘揚傳統友誼，深化戰略互信，拓展互利合作，引領中玻戰略夥伴關係再上新台階。

習近平強調，雙方要加強政府、立法機構、政黨、地方交往，深入開展治國理政經驗交流，將共建「一帶一路」倡議同玻利維亞2025年發展規劃對接，拓展基礎設施建設、高原農業、綠色發展、數字經濟等領域合作，深化在聯合國、金磚國家等多邊機制協作，推動全球南方國家團結自強和共同發展。中方支持拉美地區一體化建設，願同玻方一道，加強中拉論壇機制建設。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與玻利維亞總統阿爾塞（Luis Acre）舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

據報道，阿爾塞表示，玻中兩國兄弟友情深厚，感謝中方幫助玻利維亞戰勝新冠疫情，促進玻利維亞經濟社會發展。在習近平主席領導下，中國式現代化取得巨大成就，為玻利維亞等國家發展提供了重要借鑑和指引。

阿爾塞祝賀習近平主席日前為秘魯錢凱港開港。玻方願同中方共同慶祝明年建交40周年，進一步深化戰略夥伴關係，加強基礎設施互聯互通等領域合作，助力玻利維亞國家發展，增進人民福祉。玻方願同中方加強在金磚國家、中拉論壇等多邊機制合作。