G20峰會｜習近平晤米萊　稱願助阿根廷維護經濟金融穩定

國家主席習近平11月19日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（20）領導人峰會期間，與阿根廷總統米萊（Javier Milei）會面。習近平指出，今年是中阿建立全面戰略夥伴關係10周年，兩國關係處在承前啟後、繼往開來的重要節點。中方願同阿方一道，推動中阿全面戰略夥伴關係長期穩定發展，更好助力各自國家發展。中方也願同阿方繼續開展金融合作，助力阿方維護經濟金融穩定。



圖為2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，與阿根廷總統米萊（Javier Milei）會面。（Argentine Presidency/Handout via REUTERS）

習近平強調，當前世界形勢正在發生深刻變化，中阿雙方應該繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，密切各層級各領域交往，促進人文交流合作。中阿經貿結構高度互補，合作前景廣闊，歡迎阿方抓住中國高水平對外開放帶來的重要機遇，進一步擴大在華市場份額。中方願同阿方持續推進高質量共建「一帶一路」，深化能源礦業、基礎設施、農業、科技創新、數字經濟等領域合作。

米萊讚賞習近平峰會上主張精辟

新華社指出，米萊表示，非常高興結識習近平。感謝中方為阿根廷穩定國內經濟金融形勢提供的寶貴幫助。阿根廷希望成為中國可靠和穩定的合作夥伴，堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。阿方希望進一步密切同中國在經貿、能源礦產、金融等領域合作，願為在阿投資企業提供良好營商環境。阿方高度讚賞習近平在G20峰會上就全球治理闡述的精辟主張，願同中方加強溝通協作。