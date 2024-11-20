特朗普班底｜前世界摔角大亨獲任教育部長　Dr Oz掌聯邦醫療中心

路透社11月19日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，他已選擇世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）擔任教育部長；他同日還宣布前參議員候選人、知名醫生奧茲（Mehmet Oz），將負責管理聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS）。



麥克馬洪是特朗普首次競選總統時的主要金主和支持者，並在其第一個任期領導美國小型企業署。她在2019年辭去小型企業署的職務後，轉移帶領支持特朗普的組織「美國優先行動」（America First Action）。

特朗普在大選前已任命她共同帶領一個過渡團隊，該團隊成立的目的是在大選前，協助審核人選和起草政策。

2024年7月18日，世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）在共和黨全國代表大會（RNC）於威斯康星州舉行的論壇上發表講話。（Reuters）

報道稱，麥克馬洪曾是商務部長候選人，但特朗普稍早時已選擇該過渡團隊的共同負責人、提名華爾街金融家、債券交易公司建達公司（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）擔任這個職位。

另外，奧茲獲任命領導衞生部轄下的聯邦醫療服務中心，主要負責全國最大的兩個健康保險計畫：聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）和聯邦醫療輔助計畫（Medicaid，俗稱白卡）及相關計畫和服務。該中心是一個影響廣泛的機構，每年支出高達2.6萬億美元（約20.23萬億港元）。

2022年11月7日，知名醫生、時任共和黨參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）在賓夕法尼亞州舉行的集會上發表講話。（Reuters）

奧茲曾於2022年在賓夕法尼亞州競選參議員並獲特朗普支持，但未能成功。他在社交媒體X上表示，自己很期待在衞生部長提名人選小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的領導下服務。

特朗普在聲明中稱，兩人將應對「疾病工業複合體」，以及隨之而來的所有可怕慢性疾病，並減少浪費和欺詐行為。