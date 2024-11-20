911恐襲避過死神 金融家盧特尼克獲特朗普提名商務部長
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月19日宣布， 將提名華爾街金融家、債券交易公司建達公司（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）擔任商務部長，負責領導關稅和貿易等議程。
在特朗普公布消息前， 美國有線新聞網絡（CNN）、《華爾街日報》等多家媒體已披露消息，近幾個月來，盧特尼克是最支持特朗普當選的金融界人物之一，且已成為特朗普的親密盟友，此前曾傳是財政部長人選。
政治主張與特朗普一致
63歲的盧特尼克目前是過渡團隊的聯席主席，其政治主張與特朗普一致，支持「美國優先」。在總統大選期間，他擔任特朗普一些最激進計劃的發言人，包括大規模增加關稅、 大力擴張化石燃料，以及國內減稅。此外，盧特尼克是加密貨幣行業的支持者，其公司一直是定幣——泰達幣（Tether）的儲備託管人。
商務部規模小於財政部，僱員約有5萬人。部門職責包括審批專利、發布經濟數據、調查貿易行為、管理關稅等，在中美競爭扮演重要角色。
911恐襲逾600員工喪生 送兒返學避劫
盧特尼克10幾歲時就失去了雙親，母親死於癌症，父親則因醫療失誤而去世。他1983年大學畢業後加入建達公司，10年內升任至公司行政總裁。
2001年9月11日恐怖襲擊，他因送孩子首日上幼稚園而避過一劫。但他位於紐約世貿北塔高層的公司有658名員工喪生，其中包括他的兄弟。當他趕回現場時，遇上南塔倒塌，他在附近躲在一輛汽車。
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