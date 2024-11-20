特朗普掩口費案或凍結　檢察官不反對4年總統任期結束再判刑

美國候任總統特朗普（Donald Trump）因掩口費案5月被判34項罪名成立，曼哈頓地區檢察官辦公室於11月19日表示，不反對法官推遲判刑，但反對辯方藉總統豁免權要求撤銷定罪，直言對此案或凍結4年持開放態度，認為所有剩餘訴訟程序可押後至被告第二個總統任期結束；暫時未知法官何時會就檢方意見作出回應。



圖為2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案續審，法庭素描顯示成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）作證時情況，以及法官梅爾昌（Juan Merchan）反應。（Reuters）

承審此案的法官梅爾昌（Juan Merchan）原定11月26日判刑。但由於最高法院7月裁定，總統任內享有刑事豁免權，特朗普一方要求撤銷定罪，梅爾昌原定11月12日就是否撤回定罪作判決。不過，特朗普在11月初勝出總統大選，檢方要求延期以決定進一步行動，梅爾昌就案件應如何處置，押後至11月19日作決定。

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的辦公室19日表示， 已致函法官表明，對凍結案件持開放態度，認同被告的即將就職將引發前所未有的法律問題，目前難以作出判刑。而被告將正式就駁回此案提出動議，檢方也需時進行訴訟，因此檢方不會反對凍結此案。

圖為引發特朗普掩口費案的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（Twitter@StormyDaniels）

特朗普此前已就企圖推翻2020年總統大選結果案，訴諸最高法院尋求豁免權，獲法院裁定總統任內的「官方行為」享檢控豁免權。不過，特朗普並未將總統豁免權作為此案的辯護理據，只是在陪審團判決後指牴觸豁免權。儘管曼哈頓檢方認為，掩口費案不涉「官方行為」。

對於檢方倡凍結案件，特朗普發言人發聲明表示，這是當選總統的勝利。辯方正尋求駁回此案，以避免對他新一任期執政造成違憲障礙。