美國證實未能安排中美防長會晤　據報因中方不滿對台軍售

東盟防長擴大會議連續三天在老撾舉行，據美國廣播公司（CNN）報導，美國曾提出在會議期間，安排國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長董軍會談，但遭中方拒絕，理由是美國近期的對台軍售。



美國國防部19日證實，未能安排美中防長會面，但強調總統拜登和國家主席習近平早前在秘魯會面，顯示中美雙方對話在所有層級的渠道都有進行。國防部發言人（Sabrina Singh）強調，中美領導人在剛結束的亞太經合組織會議期間才舉行雙邊峰會，而兩國在最高以至較低層級的渠道都在進行對話和會面。

中國國防部長董軍2024年6月2日在新加坡出席香格里拉對話安全峰會發表演講（Reuters）

上月，拜登政府批准了約20億美元（約156億港元）的對台軍售案，包括地空導彈系統和雷達系統。事件導致中國國防部強烈譴責、批評違反「一個中國」政策。

2024年9月20日，美國國防部長奧斯汀於在美國華盛頓白宮舉行的內閣會議，聽取美國總統拜登的演講。（Reuters）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）形容11月中美元首談話，是「坦誠的、建設性的和範圍廣泛的」；但強調拜登不會充當北京和下一任特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府之間的管道。

北京過去一直強調，美方對台軍售嚴重破壞中美關係，危害台海和平穩定。