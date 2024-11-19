G20峰會｜朔爾茨：將向習近平提出中國傳為俄生產無人機等問題

二十國集團（G20）領導人峰會正在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月18日在出席期間表示，針對有報道指中國工廠為俄羅斯生產軍用無人機，他將在與中國國家主席習近平會面時提出。



此前路透社引述有情報人員消息稱，俄羅斯正在中國開發和生產遠程攻擊無人機，以用於對烏克蘭戰事。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）18日稱，中國如對俄供應無人機，必然會招來後果。

朔爾茨同日回應媒體時稱，他一直警告中國不要向俄羅斯交付致命武器。他表示，與習近平會面時會提出相關問題，並會表明朝鮮參與對烏克蘭戰爭「不可接受」，指出這是一個「可怕的變化」。

對於有消息指美國解除烏克蘭的武器使用限制，批准用於打擊俄羅斯領土的軍事目標，朔爾茨稱德國不會效仿，也不會向烏克蘭提供「金牛座」（Taurus）巡航導彈，除非德國承擔控制責任，但即意味德國成為戰爭其中一方， 「這是我不能也不想做的事情」 。