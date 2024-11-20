馬克龍晤習近平　稱中國在避免核升級扮演關鍵角色　籲向普京施壓

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）降低核打擊門檻後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）11月19日稱，中國在避免核升級方面可扮演關鍵角色。



路透社報道，馬克龍表示，他在巴西里約熱內盧的二十國集團領導人峰會（G20 Summit）與中國國家主席習近平舉行雙邊會談時，曾要求對方施壓普京結束與烏克蘭的戰爭。他也呼籲普京保持「理智」。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會面。（Reuters）

馬克龍出席峰會時向媒體發表講話，他說朝鮮派兵進入烏克蘭的決定增加中國的風險，在普京決定放寬俄羅斯動用核武的條件後，中國應該推動俄羅斯為局勢降溫。

馬克龍說，他將邀請美國總統特朗普和美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），出席明年2月在法國舉行的人工智能（AI）峰會。

馬克龍還說，他有信心影響法國干邑白蘭地生產商的中法貿易爭端能夠獲得妥善解決，並透露法國總理巴尼耶（Michel Barnier）明年將訪問中國。

習近平與普京2024年10月24日出席「金磚+」領導人對話會（REUTERS/Maxim Shemetov/Pool）

美國官員上月17日透露，拜登政府已批准烏克蘭用美國遠程武器打擊俄羅斯境內目標。俄國防部證實，烏軍19日凌晨向布良斯克州（Bryansk Oblast）發射六枚美制ATACMS導彈，但聲稱襲擊未造成傷亡或破壞。普京其後簽署總統令，批准更新的《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》，即日生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

