加拿大首宗人類感染H5N1禽流感 病毒變異或更易人傳人
撰文：莊勁菲
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加拿大11月9日發現首宗人類感染H5N1禽流感病例。專家19日表示，該病毒可能出現變異，更容易在人類間傳播，警告美國監測禽流感力度不夠，呼籲密切關注以預防更多病毒變異。
路透社11月13日報道，加拿大卑詩省一名青少年感染禽流感，2日出現結膜炎、發燒和咳嗽等症狀，8日入院檢查，12日因急性呼吸窘迫症候群住院。患者可能從鳥類或動物身上感染病毒。
《衛報》19日報道，患者正在卑詩省兒童醫院住院，病情危急。初步測序顯示，該H5N1病毒出現潛在變異，專家認為這可能代表着，該禽流感病毒有能力變得更像人類病毒，但目前不清楚是否對人類更危險。變異或許是在少年患病期間發生。
美國疾病控制和預防中心18日聲明表示，H5N1禽流感病毒已導致美國奶牛、家禽和其他動物間爆發疫情。自今年3月以來，美國已有15個州將近505個奶牛群爆發疫情，4月至今已確認52人感染禽流感病例。
聖裘德兒童研究醫院（St Jude Children's Research Hospital）傳染病科病理學家韋比（Richard Webby）表示，美國對禽流感病例的監測力度「絕對」不夠，科學家可能會漏掉這樣的變種病例。他說：「我們需要密切注意這件事，如果有更多病毒進行這類變異，我們就能得到預警。」
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