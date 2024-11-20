美國拉斯維加斯屋主報案稱家中遭槍擊 反被警連開6槍擊斃｜有片
撰文：洪怡霖
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美國拉斯維加斯（Las Vegas）一名43歲男子因家中發生槍擊事件而撥打911報案，怎料警方抵達現場後竟開槍打死他。
根據美媒，男子杜倫（Brandon Durham）女友布德羅（Alejandra Boudreaux）宣稱自己有自殺傾向。她供稱，自己闖入男友家中，是「希望警察開槍打死我，希望（杜倫）能承受我在他的房子裏造成的破壞」。
事發於11月12日。警方抵達現場時，杜倫與布德羅正在爭奪一把刀，警員布克曼（Alexander Bookman）呼籲兩人「放下刀！放下刀！」然後開槍，布克曼又向倒地的杜倫開槍5次。
布克曼隨即告訴警官自己開槍打錯人。警方嘗試挽救杜倫的生命，但杜倫被宣告當場死亡。
美媒指，民眾報案卻遭警員射殺的案件引發在美國全國各地引起關注。根據警方說法，這是今年以來發生的第8單涉及警員的致命槍擊事件。
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