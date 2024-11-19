全球最有錢王室「資產合計破萬億」　英王查理斯三世擠不進前10

英國王室雖然在全球具有高知名度，但他們並非全世界最富有的王室，英王查理斯三世（King Charles III）甚至無法擠進前10名。



根據統計，全世界最富有的王室第一名是泰國，而全球前10大最富有王室的資產合計達1340億美元（約1萬億港元）。

2024全世界Top10最有錢王室（01製圖）

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根據《Business Standard》估算，全球10大富有的王室總資產約達1340億美元，而英王查爾斯三世儘管是最具影響力的君主之一，但他的淨資產約為7.47億美元（約58億港元），連前10名都排不進去。

據統計，全球最富有的王室是泰國，淨資產達430億美元（約3346億港元）。泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於2016年接替已故的父親、前泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）繼承王位。

泰國王室的資產主要來自於王室經過數百年來積累的龐大資源與財富，其中包括大量的房地產、廣泛的商業利益以及龐大的投資組合。

此外，他的資產由泰國王室資產管理局（Crown Property Bureau）管理，是維持其財富的重要後盾。

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排名第二的是阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan），同時身為阿布札比酋長國國王的他，資產估計約為300億美元（約2334億港元）。

他的財富來自多元化的資產組合，其中包括在阿布札比國家石油公司（ADNOC）、阿聯酋全球鋁業公司（EGA），以及阿提哈德航空（Etihad Airways）的重要持股。

此外，他家族還擁有龐大的房地產，包括世界最高建築哈里發塔（Burj Khalifa）。

第三名則是汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah），他的淨資產約為280億美元（約2179億港元）。

這些財富主要來自汶萊豐富的石油和天然氣資源。

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