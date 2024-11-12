以外長稱黎巴嫩停火談判取進展　真主黨指未有實質成果

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）11月11日表示，黎巴嫩停火談判取得進展，又指俄羅斯可對敘利亞發揮作用，以阻止真主黨（Hezbollah）重新武裝。但真主黨方面稱，尚未收到任何新的停火提議，目前也未有任何實質共識。



圖為2024年10月30日，以色列對黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）發動攻擊，煙霧和火焰升起。（Reuters）

路透社報道，薩爾11日表示，以軍對真主黨的戰爭尚未結束，以色列正與美國合作促成停火協議。他認為，停火協議在執行層面會面臨挑戰，但談判取得了一定進展。

薩爾重申，以色列希望真主黨撤到利塔尼河（Litani River）以北，並且無法重新武裝。所有停火協議的基本原則，都必須是真主黨不能再將武器經敘利亞帶入黎巴嫩。他認為，如果俄羅斯同意這一原則，將可為為此對敘利亞發揮影響力。

圖為2024年11月6日，黎巴嫩巴勒貝克（Baalbek）地區城鎮Al-Ain遭以軍空襲後，建築物受損。（Reuters）

路透社指出，外界普遍認為，敘利亞是伊朗向真主黨提供武器的主要渠道。而在敘利亞內戰期間，俄羅斯曾派兵支持現任敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad），而真主黨也派出戰士幫助。

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）同日也稱，以色列和黎巴嫩已通過美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）交換了草案，這表明有所進展。

黎巴嫩真主黨發言人阿菲夫（Mohammed Afif）同日則表示，聽到很多消息，但據他所知，到目前為止，還沒有成任何官方協議，尚處於試探和提出初步想法的階段。