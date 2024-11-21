美國眾議院道德委員會就是否公開Matt Gaetz調查報道未達共識

獲美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名下任司法部長的共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）性醜聞持續發酵，一份有關事件的調查報告，11月20日遭眾議院道德委員會內的共和黨成員反對暫不予公開，押後至12月5日重開會議考慮。



蓋茨被指涉及與未成年少女進行性交易和吸毒，但他一直否認指控。道德委員會的調查重點在於，蓋茲是否有不當性行為或吸毒，以及他是否接受不當禮物、對聯絡人給予特殊照顧或圖阻政府對其行為的調查。

另一方面，當選副總統萬斯（JD Vance）當日在道德委員舉行會議前有面見黨內成員，爭取委員會確認蓋茨的提名；司法委員會的民主黨人亦去信聯邦調查局（FBI）局長局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）要求獲得完整的涉事調查檔案。

2024年11月20日，美國華盛頓，圖為萬斯在道德委員會就審查蓋茨性醜聞會議前來到國會。（Reuters）

蓋茨曾因牽涉與未成年少女性交易的案件被司法部調查長達3年，他對指控予以否認，道德委員會亦應司法部要求於2023年5月停止調查。

他在獲提名後迅速請辭眾議員一職，以阻止國會的調查。雖然此後司法部最終決定不會提出刑事起訴，但是眾議院的道德委員會仍就事件進行調查中。

特朗普日前出席德州SpaceX試射儀式時向記者表示，他不打算撤回蓋茨的提名。