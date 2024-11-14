美國眾議員Matt Gaetz獲提名司法部長後辭職　脫身國會性醜聞調查

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月13日宣布，將提名共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長。美媒同日報道，蓋茲當選議員後涉與未成年者發生性行為與不當用藥，眾議院道德委員會其後對此進行調查。然而在特朗普宣布提名後數小時，他已迅速請辭眾議員一職，終止國會針對他的調查。



蓋茨曾因涉與未成年少女性交易的案件被司法部調查長達3年，雖然司法部最終決定不會提出刑事起訴，但是眾議院道德委員會仍就事件進行調查。

美媒Axios於14日引述2名消息人士稱，道德委員會原定於本週晚些時候召開會議，討論對蓋茲的調查。隨着他從國會辭職，委員會針對他包括涉不當性行為的道德調查也即時結束。

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會時向台下觀眾揮手致意。（Reuters）

蓋茨零經驗、醜聞纏身 共和黨對提名感驚訝

英國《衛報》11月14日報道，蓋茲的提名是迄今為止最重要的提名之一。如果他成為司法部長，將負責監督政府在關鍵議題上採取的法律立場。然而他從未在司法部工作過，也沒有擔任政府檢察官的經驗。

阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）受訪時稱，她原本還期待着會提名認真的人出任司法部長。

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會發表講話。（Reuters）

俄亥俄州共和黨眾議員米勒（Max Miller）認為蓋茲根本不可能獲參議院通過提名，他半開玩笑表示：「他能夠與已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）共進晚餐的機會，比得到參議院批准的大」。